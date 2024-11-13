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Футболист сборной России Миранчук назвал российских рэперов, чью музыку слушает

Футболист сборной России Миранчук назвал российских рэперов, чью музыку слушает
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России по футболу Алексей Миранчук назвал российских рэперов, чью музыку он слушает.

— Ты называл своих любимых зарубежных рэперов, а есть наши, которые тебе симпатизируют, которых ты можешь просто послушать?
— Ну вот слушал сейчас, когда ехал вчера сюда, «Смысловые галлюцинации».

— Но это не рэп?
— Не рэп. Просто ты же меня спросил, что ты слушаешь. Поэтому вот вчера их 2016 года альбом, по-моему, не какой-то последний, вот их слушал. Очень душевно. В пятичасовом пути очень приятно так именно вслушаться в слова.

— А если говорить про рэперов?
— Рэперов? Ну, когда был помоложе, слушал группу «Центр», слушал Гуфа, L’One. Ну и сейчас знаю, что много очень рэперов именно у нас. Но вот как-то вот из-за того, что живу именно за границей, пока вот именно так послушать что-то не получалось, поэтому больше таких, которые уже были давно на слуху, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

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