Точилин оценил выступление «Динамо» в первом круге РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин оценил выступление бело-голубых в первом круге РПЛ сезона-2024/2025.

«Мне кажется, что интрига прошлого сезона сейчас сохранена. Все те же команды её создают, всё идёт своим чередом. «Динамо» и в прошлом сезоне достаточно волнообразно проводило матчи. Были разные серии у команды. Особой разницы не вижу. Они остаются одними из главных конкурентов в розыгрыше призовых мест. В какой-то момент выдадут серию из побед, а мы их включим в гонку. Такое уже было в том сезоне. В это плане «Динамо» стабильно», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.