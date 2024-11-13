«Никогда не забывай об этом». Лаутаро Мартинес жёстко ответил фанату в социальной сети

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в социальной сети ответил своему фанату, который задал вопрос о его работе и зарплате в итальянской команде.

«Ты должен помнить, что я всегда отдаю все силы «Интеру», как в год чемпионата мира, когда у меня была травма лодыжки. Пока другие готовились к хорошему турниру, я играл весь сезон до финала Лиги чемпионов с болью. Никогда не забывай об этом, прежде чем говорить о том, сколько мне платят», — написал у себя на странице Мартинес.

Напомним, Мартинес стал лучшим бомбардиром в истории «Интера» среди иностранных игроков. В матче 10-го тура Серии А против «Эмполи» нападающий забил и отдал результативный пас, матч завершился со счётом 3:0. Гол в данный игре стал 134-м по счету для Мартинеса в составе «Интера». В общей зачётной таблице лучших бомбардиров «Интера» форвард сборной Аргентины занимает шестое место.