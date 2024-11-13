Родри: продление контрактов с «Манчестер Сити» сейчас не является моим приоритетом

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о возможном продлении контракта с клубом.

«Мы даже не начинали говорить о новом соглашении. Я травмирован… продление моего контракта с «Манчестер Сити» сейчас не является моим приоритетом. Я хочу восстановиться как можно лучше, это моя цель, а дальше посмотрим», — приводит слова Родри на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что после вручения «Золотого мяча» руководство «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Родри ещё на пару лет. Действующее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Предварительно, новый контракт с полузащитником будет продлён до лета 2029 года.