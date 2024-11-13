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Нигматуллин: у Дзюбы половина России и футбольных людей — враги

Нигматуллин: у Дзюбы половина России и футбольных людей — враги
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Бывший вратарь ЦСКА, «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался по поводу резонансного интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий обвинил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и возглавляющего «Зенит» Сергея Семака в неуважении.

«У Артёма Дзюбы половина футбольных людей и половина России — враги. Комментировать высказывания о Галактионове и Семаке не вижу смысла. Это не особо интересно», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл семь матчей за «Акрон» и забил два гола. Ему не хватает трёх забитых мячей до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах (233).

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