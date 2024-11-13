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Романцев рассказал, какой поступок игрока «Спартака» Барко возмутил его «до трясучки»

Романцев рассказал, какой поступок игрока «Спартака» Барко возмутил его «до трясучки»
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Ветеран московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какой момент его возмутил в поведении лидера красно-белых Эсекьеля Барко. Он выделил эпизод, в котором аргентинец пнул бутылки и чемодан медицинского штаба после того, как его заменили.

«Очень безобразное поведение Барко, когда он пнул бутылки. Вот от этого вообще у меня остался осадок. Это же безобразие. Пока я Барко не воспринимаю, пусть он даже по 10 голов будет забивать. Нужно всё-таки пережить. Согласитесь, это ужасно некрасиво. Неуважение к людям, которые от тебя зависят. Собирали доктор и массажисты… Меня это прям до трясучки возмутило», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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