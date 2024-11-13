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Гладилин: Черенков — настоящая легенда, он отдал «Спартаку» своё здоровье и молодость

Гладилин: Черенков — настоящая легенда, он отдал «Спартаку» своё здоровье и молодость
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Не начался
Легенды Динамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фёдор Черенков — настоящая легенда. Человек всю свою карьеру отдал одному клубу. Он рекордсмен клуба по сыгранным матчам. Можно сказать, что он отдал своё здоровье и молодость «Спартаку». Это легендарный футболист, который заслуживает того внимания, которое ему уделяется», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 13 ноября, состоится ретроматч легенд «Спартака» и «Динамо». Встреча будет посвящена памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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