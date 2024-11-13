Гладилин: Черенков — настоящая легенда, он отдал «Спартаку» своё здоровье и молодость

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова 13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК Легенды Спартака Не начался Легенды Динамо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Фёдор Черенков — настоящая легенда. Человек всю свою карьеру отдал одному клубу. Он рекордсмен клуба по сыгранным матчам. Можно сказать, что он отдал своё здоровье и молодость «Спартаку». Это легендарный футболист, который заслуживает того внимания, которое ему уделяется», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 13 ноября, состоится ретроматч легенд «Спартака» и «Динамо». Встреча будет посвящена памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.