Гладилин: Черенков — настоящая легенда, он отдал «Спартаку» своё здоровье и молодость

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.
«Фёдор Черенков — настоящая легенда. Человек всю свою карьеру отдал одному клубу. Он рекордсмен клуба по сыгранным матчам. Можно сказать, что он отдал своё здоровье и молодость «Спартаку». Это легендарный футболист, который заслуживает того внимания, которое ему уделяется», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, сегодня, 13 ноября, состоится ретроматч легенд «Спартака» и «Динамо». Встреча будет посвящена памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.