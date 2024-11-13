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Алексей Миранчук поблагодарил российских фанатов за поддержку во время выступлений в США

Алексей Миранчук поблагодарил российских фанатов за поддержку во время выступлений в США
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Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук поблагодарил российских болельщиков за поддержку во время выступлений в США. Он заявил, что чувствует поддержку из родной страны.

«Поддержку я чувствую безоговорочно, без каких-либо сомнений. Как когда я играл в Италии, всегда ощущал это, так, как когда сейчас переехал туда, они всегда со мной, все эти люди, поэтому я им очень сильно благодарен от души, искренне, кто переживает, кто болеет, кто пишет что-то. Поэтому одни слова благодарности им, и очень-очень приятно, что следят и не оставляют меня, так скажем, в кавычках, одного», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

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