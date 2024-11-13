«Это тренеры или трубочисты?» Газзаев высказался об иностранных специалистах в РПЛ

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался о большом количестве иностранных тренеров в российском футболе. Он не видит смысла приглашать невостребованных специалистов из-за рубежа, ущемляя при этом российских тренеров. Газзаев считает, что молодым отечественным специалистам нужно просто дать время — тогда появится и результат.

«Считаю, что сегодня приглашать в РПЛ тренеров, которые не востребованы в своих странах, нет никакого смысла. Надо доверить своим тренерам, своим специалистам. Наберитесь терпения, чтобы он дал результат. Не всегда у начинающего свою карьеру молодого тренера всё сразу получается. А приглашают кого? Тех, кого мы вообще не знаем — тренеры они или трубочисты?» — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».