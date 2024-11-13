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Таранов: ЦСКА занимал бы другие позиции, будь в клубе несколько таких игроков, как Кордоба

Таранов: ЦСКА занимал бы другие позиции, будь в клубе несколько таких игроков, как Кордоба
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Бывший российский футболист Иван Таранов оценил выступление ЦСКА в первом круге РПЛ сезона-2024/2025. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«У ЦСКА появились новые функции и ярко выраженная игра в обороне, где есть большой прогресс. Но у ЦСКА есть проблемы в атаке. Если бы в составе армейцев было несколько человек, как Кордоба, — опытных, имеющих матчи за сборную и умеющих бороться, то команда занимала бы другие позиции. На мой взгляд, есть объективные причины, почему ЦСКА занимает шестое место в таблице, но всё равно есть положительный импульс, который виден. ЦСКА играет интереснее, чем в концовке прошлого сезона», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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