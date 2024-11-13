Сергей Кирьяков: у Черенкова была не голова, а дом советов — это уму непостижимо

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями о легендарном игроке «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Я мало сталкивался с Фёдором Черенковым. Меня и одного парня из школы «ФШМ» пригласили в «Спартак». В 16 лет приехал на тренировку основного состава, где увидел всех спартаковских звёзд того времени, и, конечно, Фёдора. Всех восхищало то, что он делал на поле. Было приятно с ним потренироваться и пообщаться. У него не было никакого зазора, чтобы поговорить с молодыми игроками.

Когда уже встречался с ним, играя за московское «Динамо», к нему было большое уважение, ведь это интеллектуальный футболист высокого уровня. Может, он не обладал какими-то физическими качествами, но у него была не голова, а дом советов. Он делал оригинальные ходы и выходил из различных ситуаций. Это уму непостижимо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.