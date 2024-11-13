Валерий Овчинников: при Гончаренко «Пари НН» заиграл лучше

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об игре и результатах «Пари НН» по итогам первого круга РПЛ сезона-2024/2025.

«10-е место «Пари НН» в РПЛ — это не 16-я строчка. Команда эти полсезона провела более-менее. Конечно, хотелось бы, чтобы «Пари НН» играл лучше. Самое неприятное, что взяли серба Илича. Этот человек не может тащить команду РПЛ. Сербы — хорошая нация, мы их уважаем, но Илич не смог справиться в качестве тренера «Пари НН». При Гончаренко команда заиграла лучше. Но заиграет ли «Пари НН» после зимней паузы ещё лучше? Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.