Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: при Гончаренко «Пари НН» заиграл лучше

Валерий Овчинников: при Гончаренко «Пари НН» заиграл лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об игре и результатах «Пари НН» по итогам первого круга РПЛ сезона-2024/2025.

«10-е место «Пари НН» в РПЛ — это не 16-я строчка. Команда эти полсезона провела более-менее. Конечно, хотелось бы, чтобы «Пари НН» играл лучше. Самое неприятное, что взяли серба Илича. Этот человек не может тащить команду РПЛ. Сербы — хорошая нация, мы их уважаем, но Илич не смог справиться в качестве тренера «Пари НН». При Гончаренко команда заиграла лучше. Но заиграет ли «Пари НН» после зимней паузы ещё лучше? Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Спортивный директор «Пари НН»: хотим расширять сотрудничество с Романцевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android