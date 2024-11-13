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Алексей Миранчук рассказал, как относится к формату турнира МЛС

Алексей Миранчук рассказал, как относится к формату турнира МЛС
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России по футболу Алексей Миранчук рассказал, как относится к формату турнира МЛС.

— Вы прошли в плей-офф, у тебя первый такой турнир, когда есть чемпионат, и потом ещё на выбывание? Как тебе вот эта история?
— На самом деле да, этот вопрос имеет быть, потому что вроде как бы, да, чемпионы известны, и потом дальше играется плей-офф. Это тоже такая система интересная. Ну, вот так они играют. Я так знаю, НХЛ так, по-моему, играет тоже, если я не ошибаюсь. Поэтому это, видимо, в Америке просто. Такая у них, так скажем, как это правильно-то выразиться, ну вот такая устоявшаяся система. Поэтому, видимо, у них так, это надо просто принять, всё, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

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