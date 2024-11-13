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«Я хочу, чтобы он вернулся». Президент Федерации футбола Франции — о Мбаппе

«Я хочу, чтобы он вернулся». Президент Федерации футбола Франции — о Мбаппе
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказал мнение относительно возвращения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в национальную сборную.

«У меня нет сомнений относительно участия Мбаппе в сборной. Единственное, чего я хочу, — чтобы он вернулся как можно скорее», — приводит слова Диалло Madrid Universla на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций, которые пройдут в ноябре. Главный тренер сборной Дидье Дешам аргументировал отсутствие нападающего в заявке тем, что это было его личное решение. Напомним, Мбаппе также пропустил октябрьские сборы национальной команды Франции из-за травмы.

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