«Я хочу, чтобы он вернулся». Президент Федерации футбола Франции — о Мбаппе

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказал мнение относительно возвращения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в национальную сборную.

«У меня нет сомнений относительно участия Мбаппе в сборной. Единственное, чего я хочу, — чтобы он вернулся как можно скорее», — приводит слова Диалло Madrid Universla на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций, которые пройдут в ноябре. Главный тренер сборной Дидье Дешам аргументировал отсутствие нападающего в заявке тем, что это было его личное решение. Напомним, Мбаппе также пропустил октябрьские сборы национальной команды Франции из-за травмы.