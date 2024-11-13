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Томаш Амарал спас журналистку после матча «Спартака» с «Зенитом»

Томаш Амарал спас журналистку после матча «Спартака» с «Зенитом»
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Уволенный накануне экс спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал успел отметиться в России благородным поступком. После матча с «Зенитом» в прошлом сезоне он увидел, что на пресс-конференции стало плохо одной из журналисток. Португалец с криками «Вумен из дай! Вумен из дай!» (на русском: девушка умирает) побежал звать врача, информирует Sports.ru.

Медработник из раздевалки побежал в пресс-зал и помог девушке. Благодаря своевременной помощи Амарала и врача ситуация закончилась хорошо.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

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