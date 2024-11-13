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Сергей Кирьяков: «Динамо» подняло планку в прошлом сезоне, надо соответствовать

Сергей Кирьяков: «Динамо» подняло планку в прошлом сезоне, надо соответствовать
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Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил игру и результаты бело-голубых в этом сезоне.

«Игру и результат «Динамо» в этом сезоне можно описать одним словом — нестабильность. У команды был период, когда теряли очки с соперниками, где 100 процентов нужно было выигрывать, чтобы бороться за самые высокие места. «Динамо» подняло планку в прошлом сезоне, этому надо соответствовать. Пока полёт нормальный, но все ждут, что «Динамо» должно прибавить. Потенциал для этого есть, последние игры это показали.

Все футболисты «Динамо» играют ровно, но есть игроки, которые могут взять на себя игру и стать лидером. Это хорошо. Ведь если не идёт игра у одного футболиста, то другой может подхватить и стать лидером. Но хочется, чтобы у лидеров команды было больше стабильности. Несмотря на то что команда много пропускала, за исключением последнего матча, «Динамо» забивает больше. Это говорит о том, что футболисты в атаке могут всегда прибавлять, но нужно быть внимательнее в обороне. У команды нет определённого баланса, но есть время всё это подтянуть», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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