Корнеев: в этом сезоне игры «Зениту» даются уже не так легко

Бывший российский футболист и тренер Игорь Корнеев высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Нынешний сезон отличается от остальных своей конкуренцией. Всё равно «Зенит» за счёт скамейки и качеств выгрызает матчи, но игры даются уже не очень легко», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 37 очков. Санкт-петербургский «Зенит» отстаёт от чёрно-зелёных на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». «Зенит» — действующий чемпион России и обладатель Кубка страны.