Россия — Бруней: дата и время, когда, где будет товарищеский матч по футболу

В пятницу, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Брунея. Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.