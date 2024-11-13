Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какими трансферами «Спартака» гордится Амарал

Стало известно, какими трансферами «Спартака» гордится Амарал
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал гордился двумя трансферами, которые успел осуществить за время работы в московском клубе. В частности, он был доволен и горд подписаниями Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко, информирует Sports.ru.

Отмечается, что особенно Амарал переживал за успехи Угальде. Он расстраивался, когда у коста-риканца не шла игра, и радовался его голам, когда Манфреду удавалось забить.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Чемпионат» также рассказывал много интересных подробностей о работе Амарала:
Отбил Барко у «Зенита» и ввёл потолок зарплат. Всё об Амарале в «Спартаке»
Эксклюзив
Отбил Барко у «Зенита» и ввёл потолок зарплат. Всё об Амарале в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android