Александр Горшков: «Зенит» не имеет огромного преимущества в этом сезоне РПЛ

Бывший игрок и тренер «Зенита» Александр Горшков высказался о выступлениях сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Действительно, у «Зенита» было яркое начало сезона. Это в какой-то степени объяснимо, ведь Глушенков выглядел отлично, но потом получил травму. В целом «Зенит» не имеет какого-то огромного преимущества в этом сезоне. Тем не менее команда в лидирующей группе и отстаёт от «Краснодара» всего на одно очко. Наверное, больше удивляет, что «Краснодар» на первом месте. Мало кто ожидал, что команда в этом сезоне сможет опять быть в лидерах. А «Зенит» держится в своей группе и остаётся фаворитом», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.