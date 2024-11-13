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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: сборная России — венец карьеры для любого игрока

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: сборная России — венец карьеры для любого игрока
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин назвал венцом карьеры для любого игрока выступление за сборную России по футболу. Напомним, в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией.

— Из «Пари НН» никто не попал в сборную России. Справедливо?
— Надо стараться попасть туда, это венец карьеры для любого игрока. Считаю, что некоторые из нашей команды могли бы, но тренеру сборной виднее. Ермаков вызывался, но тогда в сборной было человек 70. Сейчас вроде вратари сломались, можно было бы Медведева вызвать, он хороший сезон проводит, Каккоев тоже. Но это вкусовщина», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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