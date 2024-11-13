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Сергей Силкин оценил результаты «Динамо» после первого круга РПЛ

Сергей Силкин оценил результаты «Динамо» после первого круга РПЛ
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Российский тренер Сергей Силкин оценил результаты «Динамо» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, бело-голубые идут на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 15 матчей.

«Сложно оценивать результаты «Динамо» на середине пути. Как закончится сезон, так и будем оценивать, ведь команда после второго круга может оказаться либо выше, либо ниже. Но «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном набрало на пять очков больше. Как это оценивать? Наверное, положительно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Таблица РПЛ
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