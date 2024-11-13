«Важно, чтобы идеи игроков совпадали с нашими». Директор «Барсы» — о контракте с Араухо

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказал мнение относительно продления контракта с защитником Рональду Араухо.

«Я полагаю, что Араухо хочет стать частью нашего проекта. Мы работаем над этим, но важно, чтобы идеи игроков совпадали с нашими. Мы знаем, чего хотим, но это всегда зависит от игроков», — приводит слова Деку на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Араухо действует до июня 2026 года. Ранее стало известно, что руководство готово продлить соглашение ещё на несколько лет, однако до сих пор ведутся переговоры. Напомним, летом 2024 года защитник «Барселоны» получил травму в составе сборной Уругвая в матче с Бразилией (4:2 — по пенальти). Стало известно, что Араухо сможет сыграть за «Барселону» уже в конце ноября.