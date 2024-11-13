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Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков выделил лучших в команде после первого круга РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков выделил лучших в команде после первого круга РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков выделил лучших игроков сине-бело-голубых после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. После 15 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«В составе «Зенита» можно выделить Андрея Мостового, который выглядел неплохо в последних матчах. Дуглас Сантос показывает стабильный хороший уровень. А также стоит отметить новичка аргентинца Лусиано, который неплохо влился в коллектив команды», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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