Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков выделил лучших в команде после первого круга РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков выделил лучших игроков сине-бело-голубых после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. После 15 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«В составе «Зенита» можно выделить Андрея Мостового, который выглядел неплохо в последних матчах. Дуглас Сантос показывает стабильный хороший уровень. А также стоит отметить новичка аргентинца Лусиано, который неплохо влился в коллектив команды», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.