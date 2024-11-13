Кафанов заявил, что Агкацев в будущем может перейти в топ-клуб Европы

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкипере «Краснодара» Станиславе Агкацеве. По мнению Кафанова, Агкацев в будущем может перейти в европейский топ-клуб.

– Видите ли вы в Станиславе Агкацеве потенциал вратаря топ-клуба Европы?

– Безусловно. И я думаю, что первый круг это показал. «Краснодар» именно во многом благодаря Агкацеву идёт на первом месте. Он пропустил очень мало мячей и выручает практически в каждой игре. Его игра способствует тому, что «Краснодар» лидирует в чемпионате, – приводит слова Кафанова Metaratings.

Агкацеву 22 года, с этого сезона он исполняет роль первого номера «Краснодара». «Быки» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».