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Иван Таранов: у «Крыльев Советов» при неплохой игре нет результата

Иван Таранов: у «Крыльев Советов» при неплохой игре нет результата
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался об игре и результатах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Очевидно, что полсезона РПЛ — это худший отрезок для «Крыльев Советов» за последние года. Произошла смена губернатора и отставка Корниленко. А также сейчас у команды плачевный результат.

Может, «Крылья» не заслуживали поражения от ЦСКА, но команда не приобрела ни одного очка. А в профессиональном футболе очки всегда идут на первом месте. Даже не при выразительной игре середняк доставляет большие хлопоты лидерам таблицы. Но бывает такое, что благодаря очкам команда прибавляет. На сегодняшний день у «Крыльев» при неплохой игре нет результата», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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