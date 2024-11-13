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Сигурдссон: удивлён выступлением «Краснодара» в первом круге РПЛ

Сигурдссон: удивлён выступлением «Краснодара» в первом круге РПЛ
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Бывший защитник «Краснодара», «Ростова» и сборной Швеции Рагнар Сигурдссон рассказал, какая команда удивила в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Отдельно Сигурдссон отметил «Краснодар», ведущий борьбу за чемпионский титул.

«К сожалению, я вижу не много матчей. Но удивлён выступлением «Краснодара» в первом круге РПЛ. Знаю, что там сейчас сильная команда, но не ожидал, что она будет выступать так стабильно. Для РПЛ здорово, что кто-то борется с «Зенитом» за первое место», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 37 очков. Санкт-петербургский «Зенит» отстаёт от чёрно-зелёных на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». «Зенит» — действующий чемпион России и обладатель Кубка страны.

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