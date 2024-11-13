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Журналист в Казахстане исковеркал отчество Черчесова. Тренер ярко ему ответил

Журналист в Казахстане исковеркал отчество Черчесова. Тренер ярко ему ответил
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На пресс-конференции сборной Казахстана произошёл забавный момент. Один из журналистов исковеркал отчество главного тренера казахстанской сборной Станислава Черчесова. Российский специалист не растерялся и достаточно ярко ему ответил.

— Станислав Салманович, [дальше должен был последовать вопрос]...
– Я тоже могу обидеться. Но всё же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович… — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, Станислав Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера национальной команды Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА подопечные Черчесова потерпели поражение от сборной Словении со счётом 0:1. Ранее Черчесов работал в венгерском «Ференцвароше», а также возглавлял сборную России.

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