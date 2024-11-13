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Кирьяков: не зря Батракову звучит похвала из каждого утюга

Кирьяков: не зря Батракову звучит похвала из каждого утюга
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Бывший российский и советский футболист Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Глушенков здорово начал сезон РПЛ, но травмы его выбили из колеи. Однако «Зенит» — это такая команда, которая может компенсировать потерю такого интересного футболиста. Батраков — молодой, самобытный, мобильный и очень интересный парень. Не зря звучит вся похвала из каждого утюга. Надеемся, что он не сбавит оборотов, а также будет продолжать расти и прогрессировать. «Локомотив» с Батраковым станет самобытной командой и навяжет борьбу за первое место «Зениту» и «Краснодару». Но также надеюсь, что ещё подтянется и «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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