Спортдиректор «Пари НН»: ожидаем, что Гончаренко сделает команду коктейлем Молотова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о главном тренере нижегородской команды Викторе Гончаренко. По словам Удальцова, руководство клуба ждёт яркой игры в исполнении нижегородцев под руководством Гончаренко.

— Гончаренко всегда отталкивался от того, что есть, и по работе в нашей команде мы это видим. Он не ломает, а пытается модернизировать то, что уже было. Он умеет индивидуально подходить к каждой команде.

— С каким коктейлем могли бы сравнить то, чего ожидаем от Гончаренко, ассоциация от его работы?

— С коктейлем Молотова. Потому что мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов. Когда мы станем коктейлем Молотова, будем довольны, — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Гончаренко был назначен на должность главного тренера нижегородской команды в октябре этого года. Ранее белорусский специалист работал с такими командами, как ЦСКА, «Краснодар», «Урал», «Уфа», «Кубань» и БАТЭ.