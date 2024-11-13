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«Могу понять каждого игрока». Киммих — о возможных забастовках

«Могу понять каждого игрока». Киммих — о возможных забастовках
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих выразил мнение касаемо возможных забастовок игроков из-за плотного графика игр.

«Лично для меня это первый сезон, в котором будет больше матчей — ещё две игры в Лиге чемпионов, возможно, четыре (если «Баварии» придётся играть в раунде плей-офф. — Прим. «Чемпионата») и клубный чемпионат мира летом. В Англии больше соревнований с большим количеством команд в лиге, Кубок лиги и нет зимнего перерыва. Мне лично нравится играть много, но я могу понять каждого игрока, который говорит, что это слишком. Думаю, что это индивидуально для каждого», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Летом стало известно, что ФИФА планирует провести расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд в 2025 году. Многие возмутились данному решению из-за того, что большинство футболистов могут провести за сезон 75 матчей. В сентябре игроки стали говорить о неизбежных забастовках, которые возникнут из-за увеличения количества матчей, а также повышенной нагрузки на футболистов.

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