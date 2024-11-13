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Омари Тетрадзе предложил проводить матч легенд памяти Фёдора Черенкова ежегодно

Омари Тетрадзе предложил проводить матч легенд памяти Фёдора Черенкова ежегодно
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Бывший футболист Омари Тетрадзе предложил проводить ретроматч легенд памяти Фёдора Черенкова каждый год.

«Черенков — выдающийся футболист и личность, а также замечательный человек. Думаю, про такого футболиста можно говорить круглосуточно. Он ушёл из жизни молодым — это большая беда и потеря для российского футбола. Он мог бы передать свой опыт молодым ребятам. Насколько я знаю, он возглавлял академию «Спартака». Он даже своим присутствуем мог добавить молодёжи эмоций для прогресса. Нельзя его забывать. Нужно каждый год проводить матч легенд в честь Фёдора Черенкова», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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