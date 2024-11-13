Олег Романцев: всегда не любил команды, которые остались без задач — что смотреть?

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Немножко тревожно, что такая разница между командам из первой шестёрки и остальными. Как болельщику мне это не нравится. Нравится, когда каждая игра непредсказуемая. Когда любая команда может выиграть или отнять очки у лидера. Отрыв в чемпионате — не очень хорошо. Что смотреть, когда играет восьмая команда с девятой? Никто не вылетает. Я всегда не любил команды, которые остались без задач после первого круга: в тройку не попадают, вылетать не вылетают. Они снижают к себе требования, по-моему. Слава богу, я в такой ситуации никогда не был. Я всегда боролся за какие-то места — минимум за тройку. И когда играл, и когда работал. А эти… Некуда стремиться», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.