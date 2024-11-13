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Широков: задача «Зенита» — взять седьмое чемпионство в столетие клуба

Широков: задача «Зенита» — взять седьмое чемпионство в столетие клуба
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил шансы сине-бело-голубых на победу в РПЛ сезона-2024/2025. После первого круга «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«Краснодар» и «Локомотив» точно дотянут до 30-го тура. Не развалятся. Какая разница, как играет «Зенит», победа от этого другой не становится. Самое главное — победить. У них задача в столетие клуба взять седьмое чемпионство. Они к этому и идут. Будет здорово, если «Краснодар» до конца будет навязывать конкуренцию. Может, ещё кто-то подтянется. Больше всего зависит от этих двух команд — остальные отстали. Только большие победные серии их спасут», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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