Шунин: уровень РПЛ был выше, когда играли Халки, Данни и Витсели

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, во времена игры звёздных легионеров уровень РПЛ был значительно выше. Но при этом Шунин отметил, что в отсутствие иностранных игроков футбол не стал менее интересным. Наоборот, команды стали забивать больше голов, что на руку зрителю.

«Поменялся ли уровень РПЛ? Безусловно, когда играют Халки, Данни, Витсели и другие топовые футболисты, то уровень футбола выше. У нас в «Динамо» несколько лет назад играли футболисты, которые сейчас достаточно неплохо проявляют себя в Европе. Думал, футбол без них станет менее интересным, а он таковым не стал. Стало ещё больше голов и стало интереснее смотреть матчи», — приводит слова Шунина Sport24.