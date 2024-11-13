«Это очень важное решение в моей карьере». Киммих — о продлении контракта с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о сентябрьском продлении контракта с клубом.

«Я на связи с клубом. Мы все знаем, какова была моя ситуация 8–10 недель назад. Возникало ощущение: «Когда же Киммих наконец уйдёт?» Теперь всё снова по-другому. Это очень важное решение в моей карьере. Оно должно быть хорошо обдумано. Конечно, прошлое играет свою роль. И будущее тоже», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В сентябре 2024 года Киммих допустил продление соглашения с клубом, действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с 2016 года.