Наумов: Дзюба не пожмёт руку Семаку — а Семак пожмёт его шаловливую руку?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу резонансного интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий обвинил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и возглавляющего «Зенит» Сергея Семака в неуважении и заявил, что никогда не пожмёт руку этим специалистам.

— Почему Дзюба такой злопамятный? Заявил, что он не пожмёт руку не только Галактионову, но и Семаку…

— Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеётся). Зато Дзюба любит Слуцкого, о нём всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями, — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл семь матчей за «Акрон» и забил два гола. Ему не хватает трёх забитых мячей до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах (233).