Широков: у «Спартака» никаких шансов на чемпионство — им бы за тройку зацепиться

Бывший полузащитник «Спартака», «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

«У «Спартака» никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают? Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет. Тут могут, почему нет? Им надо дотерпеть до весны, а там, может, за счёт тренировочного процесса и хорошей подготовки добавят», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.