«Наша цель — попасть в финальную четвёрку». Киммих — о Лиге наций

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказал мнение касаемо возможного выхода национальной команды Германии в финал Лиги наций.

«Конечно, наша цель — попасть в финальную четвёрку. Это часть пути, который мы хотим пройти, чтобы добиться успеха в крупных турнирах, например, как Испания, которая выиграла эти соревнования. Для нас, игроков, игры в этом турнире важнее, чем товарищеские матчи. Мы хотим соревноваться на высоком уровне, поэтому игры против Нидерландов или предстоящие четвертьфиналы — это захватывающее зрелище», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 11 октября в матче третьего раунда Лиги наций УЕФА Германия обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:1. На данном этапе национальная команда Германии занимает первое место в турнирной таблице группы.