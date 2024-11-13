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«Наша цель — попасть в финальную четвёрку». Киммих — о Лиге наций

«Наша цель — попасть в финальную четвёрку». Киммих — о Лиге наций
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказал мнение касаемо возможного выхода национальной команды Германии в финал Лиги наций.

«Конечно, наша цель — попасть в финальную четвёрку. Это часть пути, который мы хотим пройти, чтобы добиться успеха в крупных турнирах, например, как Испания, которая выиграла эти соревнования. Для нас, игроков, игры в этом турнире важнее, чем товарищеские матчи. Мы хотим соревноваться на высоком уровне, поэтому игры против Нидерландов или предстоящие четвертьфиналы — это захватывающее зрелище», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 11 октября в матче третьего раунда Лиги наций УЕФА Германия обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:1. На данном этапе национальная команда Германии занимает первое место в турнирной таблице группы.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Германия
0:1 Ундав – 30'     0:2 Ундав – 36'     1:2 Джеко – 70'    
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