Корнеев предположил, сколько могут предложить «Локомотиву» за Пиняева

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что рыночная стоимость нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева составляет € 10 млн.

«Цена в € 22,3 млн за Пиняева не соответствует действительности. Думаю, что если кто-то и сделает предложение «Локомотиву», то это будет не более € 10 млн», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.