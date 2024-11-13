«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция ретроматча памяти Черенкова начнется в 20:00 мск

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Сегодня, 13 ноября, состоится ретроматч легенд «Спартака» и «Динамо». Встреча будет посвящена памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ретроматча. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова 13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК Легенды Спартака Не начался Легенды Динамо Кто победит в основное время? П1 X П2

Стоит отметить, что в данном матче примут участие Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо».

Что касается тренеров, то «Спартак» представят Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. А руководить «Динамо» в этом матче будут Валерий Газзаев, Юрий Сёмин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович.