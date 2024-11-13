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Тетрадзе: нужно отдать должное махачкалинскому «Динамо» и «Акрону» в этом сезоне РПЛ

Тетрадзе: нужно отдать должное махачкалинскому «Динамо» и «Акрону» в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист Омари Тетрадзе оценил игру «Акрона» и махачкалинского «Динамо» в первом круге текущего сезона РПЛ.

«Нужно отдать должное в этом сезоне РПЛ махачкалинскому «Динамо». Команда только вышла из Первой лиги, но выкладывается в каждой игре. Этого никто не ожидал. Также отмечу «Акрон». Понятное дело, что команде тяжело состязаться с лидерами, но тольяттинцы забирают свои очки с остальными клубами», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Для «Акрона» и махачкалинского «Динамо» этот сезон в чемпионате России дебютный. «Акрон» после 15 туров занимает девятое место с 16 очками. «Динамо» Махачкала с 15 очками находится на 11-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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