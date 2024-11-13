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Акинфеев составил символическую сборную из партнёров по национальной команде

Акинфеев составил символическую сборную из партнёров по национальной команде
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее выступавший за сборную России, составил символическую сборную из бывших партнёров по национальной команде:

Голкипер: Сергей Овчинников;

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич;

Полузащитники: Роман Широков, Алан Дзагоев, Игорь Денисов;

Нападающие: Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

На данный момент сборная России принимает участие в учебно-тренировочном сборе в Краснодаре. В его рамках сборная проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

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