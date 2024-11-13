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Бентанкура могут дисквалифицировать на семь матчей за шутку об азиатах — Daily Mail

Бентанкура могут дисквалифицировать на семь матчей за шутку об азиатах — Daily Mail
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Опорного полузащитника английского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, предположительно, могут дисквалифицировать на семь матчей за шутку в адрес партнёра по команде Сон Хын Мина и азиатах в целом. Об этом сообщает Daily Mail.

Минувшим летом в социальных сетях распространился ролик с участием Бентанкура, в котором телеведущий просит у игрока футболку его партнёра по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – заявил Бентанкур. Впоследствии игрок извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или унизительной лексики по национальному или расовому признаку». По информации источника, уругвайского хавбека, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. Предположительно, это семь матчей, но число не подтверждено.

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