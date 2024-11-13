Омари Тетрадзе: у «Динамо» есть все шансы, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист Омари Тетрадзе оценил результаты московского «Динамо» в текущем сезоне, а также их перспективы в борьбе за чемпионство.

«Динамо» в этом сезоне показывает неплохой результат. Впереди есть ещё второй круг. Есть все шансы, чтобы бороться за чемпионство. Даже если у «Динамо» есть только 1% на чемпионство, то его надо использовать полностью. А этот 1% есть, а также есть все возможности, ведь в зимнем перерыве можно усилить состав, чтобы составить достойную конкуренцию лидерам», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» после 15 туров находится на четвёртом месте, набрав 30 очков.