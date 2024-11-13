Андрей Синицын: у «Краснодара» стабильность, все работают на результат

Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о чёрно-зелёных в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если убрать за скобки старт «Краснодара» в этом сезоне, то всё остальное весьма положительное. У команды стабильность, которая нравится всем. Любая серия рано или поздно заканчивается. Как ни прискорбно, но победная серия команды могла закончиться не ничьей, а поражением от «Рубина», если бы Даку забил с пенальти. В любом случае беспроигрышная серия команды продолжается. Не думаю, что это очень плохо.

Не стал бы выделять кого-то из футболистов «Краснодара» в этом сезоне. Нынешнее положение команды — это заслуга всей команды, тренерского штаба и футболистов. Все работают на этот результат, и невозможно выделить кого-то одного», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.