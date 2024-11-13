Вингер «Барселоны» Ансу Фати выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия

22-летний вингер испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати пропустит месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Фати получил травму на тренировке в среду, 13 ноября, утром. В клубе считают, что игроку понадобится четыре недели на восстановление. Это уже вторая травма испанца в сезоне. Первую, травму колена, игрок получил в июле, из-за чего пропустил начало сезона и не смог помочь своей команде в первых турах чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за сине-гранатовых семь матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.