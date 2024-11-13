Антон Шунин высказался о голкиперах московского «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал выбор основного вратаря в стане бело-голубых. На данный момент большее количество матчей играет Андрей Лунёв.

«Кто, на мой взгляд, должен быть первым номером «Динамо»? Не хочу отвечать на этот вопрос — назову одного, другой расстроится. На данный момент тренерский штаб ставит Андрея, значит, он основной вратарь», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В этом сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.