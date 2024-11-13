Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин высказался о голкиперах московского «Динамо»

Антон Шунин высказался о голкиперах московского «Динамо»
Комментарии

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал выбор основного вратаря в стане бело-голубых. На данный момент большее количество матчей играет Андрей Лунёв.

«Кто, на мой взгляд, должен быть первым номером «Динамо»? Не хочу отвечать на этот вопрос — назову одного, другой расстроится. На данный момент тренерский штаб ставит Андрея, значит, он основной вратарь», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В этом сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

Материалы по теме
Омари Тетрадзе: у «Динамо» есть все шансы, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android