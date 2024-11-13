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Шикунов: один только Барко в «Спартаке» стоит как весь «Акрон» вместе с его заводом

Шикунов: один только Барко в «Спартаке» стоит как весь «Акрон» вместе с его заводом
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о составе красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, пятое место «Спартака» после полсезона РПЛ — это безобразие и провал. Это даже обсуждать не нужно. «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Что касается игры команды, есть дикая нестабильность. Мы видели три-четыре матча, которые очень понравились, три-четыре игры, где был ужас, а в остальных играх был провал. «Спартак» 30% игр сыграл потрясающе, в том числе и с ЦСКА. Команда вышла выстроенной на это дерби и была самоотдача.

«Акрон» «Спартак» порвал на классе. Такой клуб, как «Спартак», всегда должен играть так с такими командами. Не так, как красно-белые корячились с Махачкалой или с «Ахматом». Это другого уровня клуб и бюджет. Один только Барко стоит как весь «Акрон» вместе с его заводом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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