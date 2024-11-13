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Газзаев: Бруней и Сирия не те соперники, но сборная должна жить

Газзаев: Бруней и Сирия не те соперники, но сборная должна жить
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался о соперниках российской национальной команды на ноябрьском сборе на международные товарищеские матчи.

— Сборная играет с Брунеем и Сирией. Как на это смотрите?
— Сборная должна жить. Да, сегодня это не тот соперник, но это международный матч. Раз есть договорённость, надо его сыграть. Может быть, через три-четыре года, когда снимется изоляция, мы должны быть готовы, и команду надо готовить на перспективу, — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Национальная команда России сыграет с командой Брунея 15 ноября в Краснодаре, а 19 ноября в Волгограде пройдёт матч со сборной Сирии.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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